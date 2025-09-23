Más Información

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, , se burló este miércoles de la durante su discurso ante la Asamblea General, al afirmar de que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprónter averiado y unas escaleras mecánicas estropeadas.

Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el no funcionaba.

"No me importa hacer este discurso sin teleprónter, porque no está funcionando...“, dijo Trump, ante la mirada incómoda de varios de los presentes.

“Me siento muy feliz de estar acá con ustedes, sin importar esto, y así ustedes van a saber que les estoy hablando desde el corazón. Lo único que puedo decir es que quien esté operando este teleprónter está en grandes problemas”.

Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, .

Un video muestra el momento en que Trump y Melania llegan al pie de las escaleras y ven que no funcionan, por lo que suben por sus propios medios.

"Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", afirmó también provocando una carcajada de la audiencia.

El republicano usó esas dos anécdotas para cargar contra la , un organismo cuya utilidad cuestionó porque lo acusó de no haberlo "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo.

"La ONU ni siquiera ha tratado de ayudar. Puse fin a siete guerras y ni siquiera recibí una llamada de Naciones Unidas para ofrecer su ayuda para sellar los acuerdos. Esto es lo único recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprónter estropeado", zanjó.

Más tarde durante su intervención, Trump explicó que el teleprónter ya estaba funcionando y, al finalizar, la presidenta de la , Annalena Baerbock, confirmó que había sido arreglado.

Trump cuestionó el propósito mismo de la ONU cuando, dijo, "No resueve problemas, sino que los genera".

Incluso lanzó acusaciones personales, como cuando se quejó de que no quisieron contratar a su empresa para renovar el edificio de la ONU: aseguró que presentó un presupuesto de 500 millones de dólares para "renovar el edificio y todo sería hermoso, (pero) ellos decidieron ir en otra dirección, lo que resultó ser mucho más caro y un producto muy inferior".

Según Trump, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería".

También acusó al organismo de fomentar la migración irregular. "La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624 mil inmigrantes en su viaje a Estados Unidos". Y añadió que la ONU "ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjeta de débito a los .

