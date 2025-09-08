Más Información
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de la operación Midway Blitz (Ataque relámpago en Midway) que, dijo, tendrá como objetivo “a los delincuentes extranjeros ilegales que acudieron en masa a Chicago e Illinois”.
En un comunicado, el DHS señaló que la operación, a cargo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se realizará en honor a Katie Abraham, “quien murió en un accidente automovilístico [en Illinois] causado por un conductor ebrio que se dio a la fuga” y al que identificó como Julio Cucul-Bol, indocumentado.
Midway Blitz se enfocará, señala el comunicado, “en los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador J.B. Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían circular libremente por las calles estadounidenses”.
Lee también Corte Suprema aprueba redadas masivas en Los Ángeles; podrán detener a personas por "parecer" migrantes
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que Cucul-Bol “nunca debería haber estado en nuestro país”.
La operación Midway Blitz, aseveró, “se centrará en los peores delincuentes extranjeros ilegales de Chicago”.
Acusó a Pritzker y su gobierno de haber liberado, durante años, “a miembros de la banda Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes en las calles de Chicago, poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para los delincuentes”.
Lee también Postergan "El Grito" en Chicago por temor a redadas; piden a migrantes celebrar de forma segura
Señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, “tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para los extranjeros ilegales delincuentes. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te perseguiremos, te arrestaremos, te deportaremos y nunca volverás”.
La administración Trump lleva semanas enfrentándose a Pritzker, quien rechaza la posibilidad de que el mandatario envíe a la Guardia Nacional, como hizo en Los Ángeles y después en Washington D. C., para controlar lo que el presidente llama “violencia desenfrenada”.
"El presidente Trump y la secretaria Noem apoyan a las víctimas de los delitos cometidos por extranjeros ilegales, mientras que el gobernador Pritzker apoya a los extranjeros ilegales criminales", señaló el DHS en redes sociales.
ss/mgm