Más Información
Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina
¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum
Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad
Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona
Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este domingo el desmantelamiento de una red de tráfico de personas en El Paso, Texas, que derivó en la detención de 35 personas.
En su cuenta de X, Noem dijo que “tras el vuelco de un conductor al intentar evadir” a oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), “dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados por contrabando”.
Un operativo posterior, realizado en una casa de seguridad ligada a los mexicanos, añadió, “resultó en 28 arrestos adicionales”.
Lee también Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste; es por tráfico de drogas y trata de personas
De acuerdo con Noem, 25 de los detenidos permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, y están “a la espera de expulsión”; ocho personas fueron acusadas por “reingreso ilegal” y quedaron a disposición del Servicio de Marshals de Estados Unidos. Los dos mexicanos acusados de encabezar la red de tráfico humano “se enfrentan ahora a un proceso federal”.
Noem publicó fotos de una camioneta volcada y de los detenidos, y lanzó una advertencia: “Así es como se aplica la ley y el orden. Los traficantes de personas deben tomar nota: no intenten estos planes temerarios. Los encontraremos, los procesaremos y se enfrentarán a todo el peso de la justicia”.
Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha manejado una política dura contra la migración de indocumentados.
Lee también EU registra histórica caída de 1.4 millones de migrantes en primer semestre de Trump; cayó 15.4% en junio, según informe
También ha lanzado una campaña de redadas que ha llevado a miles de migrantes a no asistir a sus trabajos o salir de casa por miedo a ser detenidos y deportados.
Las amenazas de Trump han llevado a ciudades como Chicago a suspender eventos masivos para celebrar el Día de la Independencia, por temor a redadas y al envío de la Guardia Nacional que prometió el mandatario estadounidense.
En México, 20 mil niñas y niños son víctimas de trata cada año: Reinserta; crimen organizado principal reclutador
ss