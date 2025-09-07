Más Información

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos,, anunció este domingo el desmantelamiento de una red de en El Paso, Texas, que derivó en la detención de 35 personas.

En su cuenta de X, Noem dijo que “tras el vuelco de un conductor al intentar evadir” a oficiales de la (CBP, por sus siglas en inglés), “dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados por contrabando”.

Un operativo posterior, realizado en una casa de seguridad ligada a los mexicanos, añadió, “resultó en 28 arrestos adicionales”.

De acuerdo con Noem, 25 de los detenidos permanecen bajo custodia del (ICE) por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, y están “a la espera de expulsión”; ocho personas fueron acusadas por “reingreso ilegal” y quedaron a disposición del Servicio de Marshals de Estados Unidos. Los dos mexicanos acusados de encabezar la red de tráfico humano “se enfrentan ahora a un proceso federal”.

Equipos de HSI desmantelaron un intento de tráfico de personas que resultó en el arresto de 35 inmigrantes indocumentados. Foto: X @Sec_Noem
Equipos de HSI desmantelaron un intento de tráfico de personas que resultó en el arresto de 35 inmigrantes indocumentados. Foto: X @Sec_Noem

Noem publicó fotos de una camioneta volcada y de los detenidos, y lanzó una advertencia: “Así es como se aplica la ley y el orden. Los traficantes de personas deben tomar nota: no intenten estos planes temerarios. Los encontraremos, los procesaremos y se enfrentarán a todo el peso de la justicia”.

Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente ha manejado una política dura contra la .

También ha lanzado una campaña de redadas que ha llevado a miles de migrantes a no asistir a sus trabajos o salir de casa por miedo a ser detenidos y deportados.

Las amenazas de Trump han llevado a ciudades como Chicago a suspender eventos masivos para celebrar el Día de la Independencia, por temor a redadas y al envío de laque prometió el mandatario estadounidense.

