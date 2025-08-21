Más Información

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

Miami. Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de , lo que marca la primera caída de la desde la década de 1960, reveló un informe del Pew Research Center, referente del estudio demográfico del país.

El instituto calculó 51.9 millones de en Estados Unidos en junio, 2.6% menos que el récord de 53.3 millones registrado en enero, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump, quien ha implementado 181 acciones ejecutivas para restringir la llegada de o , según cita el reporte.

Con ello, la proporción de inmigrantes en la población estadounidense cayó de un máximo histórico de 15.8% en enero a un 15.4% en junio, detalló el centro de investigación.

Lee también

Además, esto implica una pérdida de 750 mil trabajadores, pues el 19% de la de Estados Unidos era inmigrante en junio, por debajo del 20% de enero.

La reducción de migrantes es significativa porque es la primera vez que sucede "en más de medio siglo" y "la última vez que se vio algo así fue durante la Gran Depresión", expresó a EFE el director de investigación sobre raza y etnicidad del Pew Research Center, Mark López.

"Y datos preliminares de julio también sugieren que la caída ha continuado aún más. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones. Primero, hay menos inmigrantes viniendo el país", expuso López.

Lee también

Las políticas de Trump

La disminución de migrantes en Estados Unidos "es parcialmente el resultado" de las políticas de Trump, indicó López, quien aclaró que "también es natural el ir y venir de los inmigrantes" y "algunos planeaban " antes del comienzo de su presidencia.

Pero también enunció las medidas del mandatario que han resultado en menores cruces desde la frontera con , el incremento en las deportaciones, y el impulso para que las personas abandonen el país de forma voluntaria.

"Así que es una combinación de factores, pero las políticas de la Administración están afectando el número de personas que llegan a la frontera sur y eso es algo que está contribuyendo aparte de la caída", detalló.

Lee también

Estados Unidos arrestó a más de 352 mil inmigrantes indocumentados en los primeros 200 días de la Administración de Trump y ha deportado a 324 mil, lo que equivaldría a un récord de mil 620 al día, según reportó el (DHS) la semana pasada.

Cambios en la población indocumentada y el origen

El Pew Research Center también estimó que en 2023 la población indocumentada ascendió a un récord de 14 millones de personas, un crecimiento que continuó en 2024 y se revirtió en 2025, aunque calcula que el nivel aún está por encima de hace dos años.

Los en el país aumentaron en 3,5 millones de 2021 a 2023, el mayor incremento de la historia para un periodo de dos años, destaca el estudio.

Lee también

La población indocumentada "probablemente ha empezado a caer en 2025", en parte por el incremento de las y las menores protecciones bajo la Administración de Trump, según la investigación, que advierte de que aún es demasiado pronto para dar nuevos estimados concretos de cifras.

México permanece como el principal país de origen de todos los migrantes, 11,4 millones (el 22% del total), pero esta proporción ha caído desde el 29% de 2010, añade el estudio.

Aunque más de la mitad de los migrantes son de , que representan el 52 % del total o 26,7 millones de personas, el segundo país de origen es India (3,2 millones - 6 % del total), el tercero es China (3 millones -6%), y el cuarto es Filipinas (2,1 millones de personas -4%).

Lee también

"Ha habido esta creciente diversificación en el origen o las fuentes de inmigración no autorizada. Para la población inmigrante en general en Estados Unidos, ese también ha sido el caso", resaltó López.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla. Foto: Adobe / EFE

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos