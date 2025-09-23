La Casa Blanca pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar si el incidente de las escaleras sin funcionar en la sede del organismo, que reportó el presidente Donald Trump, pudo ser un acto "intencional", tras un reporte que apareció en el medio británico Sunday Times.

Un video mostró que, a su llegada a la ONU, Trump y su esposa Melania subieron por sus propios medios las escaleras mecánicas que conducían al salón del pleno de la Asamblea General, debido a que no funcionaban.

En su cuenta de X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, posteó que "si alguien en la ONU provocó intencionalmente que las escaleras dejaran de funcionar cuando el presidnete y la primera dama estaban subiendo, debería ser despedido e investigado inmediatamente".

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

En su post, retomó una nota publicada por el Times el domingo, según la cual, empleados de la ONU bromearon sobre la posibilidad de apagar la escalera mecánica y los elevadores y decir a Trump que "se habían quedado sin dinero" para tenerlos prendidos, como una manera de hacerle ver las implicaciones que ha tenido el recorte de fondos que el mandatario estadounidense impuso a la organización.

En una nota aludiendo a la posibilidad de que Trump haya sido víctima de un sabotaje, el Times dijo que las escaleras funcionaban perfectamente hasta que llegó el momento en que Trump y su esposa subieron.

También consideró sospechoso que, cuando llegó el momento de que Trump diera su mensaje al pleno, el teleprompter dejó de funcionar.

Trump no dudó en usar las dos fallas a la hora de criticar a la ONU.

"Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas", dijo.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", añadió, desatando las risas del público.

Sobre las escaleras, afirmó que "si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos".

