Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

La pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar si el incidente de las escaleras sin funcionar en la sede del organismo, que reportó el presidente pudo ser un acto "intencional", tras un reporte que apareció en el medio británico Sunday Times.

Un video mostró que, a su llegada a la , Trump y su esposa Melania subieron por sus propios medios las escaleras mecánicas que conducían al salón del pleno de la Asamblea General, debido a que no funcionaban.

En su cuenta de X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, posteó que "si alguien en la ONU provocó intencionalmente que las escaleras dejaran de funcionar cuando el presidnete y la primera dama estaban subiendo, debería ser despedido e investigado inmediatamente".

Lee también:

En su post, retomó una nota publicada por el Times el domingo, según la cual, empleados de la ONU bromearon sobre la posibilidad de apagar la escalera mecánica y los elevadores y decir a Trump que "se habían quedado sin dinero" para tenerlos prendidos, como una manera de hacerle ver las implicaciones que ha tenido el recorte de fondos que el mandatario estadounidense impuso a la organización.

En una nota aludiendo a la posibilidad de que Trump haya sido víctima de un sabotaje, el Times dijo que las escaleras funcionaban perfectamente hasta que llegó el momento en que Trump y su esposa subieron.

También consideró sospechoso que, cuando llegó el momento de que Trump diera su mensaje al pleno, el teleprompter dejó de funcionar.

Lee también:

Trump no dudó en usar las dos fallas a la hora de criticar a la ONU.

"Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas", dijo.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", añadió, desatando las risas del público.

Sobre las escaleras, afirmó que "si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos".

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar

Becas para estudiar en Estados Unidos. iStock/ BongkarnThanyakij

Beca para estudiar y realizar pasantía en empresa de Estados Unidos: Requisitos y detalles