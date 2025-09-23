Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Sheinbaum: El mundo entero tiene los ojos en México por la transformación

Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Mexicali, epicentro de consumo de fentanilo; uso de la droga crece hasta 20%

Estudiantes colocan veladoras en CCH Sur tras el ataque con arma blanca que cobró la vida de un alumno

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? el alcalde que falleció luego de pedir licencia en San Pedro, Nuevo León

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, , protagonizó este martes un cambio de postura y anunció que , con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

En su cuenta en Truth Social, Trump dijo que “después de conocer y comprender a fondo la situación militar y económica de Ucrania y Rusia, y tras ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable”.

Trump, quien sostuvo una reunión bilateral con el presidente ucraniano, , al margen de los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, indicó en su post que “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo fijo en una guerra que una potencia militar real habría ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un ‘tigre de papel’”.

Lee también:

Según el mandatario estadounidense, “cuando la gente que vive en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de toda Rusia descubra lo que realmente está pasando con esta guerra, el hecho de que les resulte casi imposible conseguir gasolina debido a las largas colas que se están formando, y todas las demás cosas que están ocurriendo en su economía de guerra, en la que la mayor parte de su dinero se gasta en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y solo va a mejor, Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”.

Trump aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, y Rusia “se encuentran en una GRAN crisis económica, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, le deseo lo mejor a ambos países”.

Además, adelantó que “seguiremos suministrando armas a la OTAN para que la OTAN haga lo que quiera con ellas”.

Lee también:

Cuestionado sobre su reunión con Trump, Zelensky la describió como "game changer" (con capacidad de cambiar la situación), dijo que Trump entiende ahora la situación y que le prometió garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra.

Tras su acercamiento con Putin, incluyendo una cumbre bilateral en Alaska que culminó sin resultados, Trump ha manifestado su creciente frustración con el mandatario ruso, a quien acusó de “hablar muy bien” con él, solo para después atacar de nuevo Ucrania.

Trump también dijo este martes que los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) deberían “derribar” las aeronaves rusas que sobrevuelen sus espacios aéreos, en momentos en que países como Dinamarca, Noruega, Estonia y Polonia han denunciado la irrupción de drones en sus territorios. Rusia rechaza estar detrás de este sobrevuelo de drones.

mgm

