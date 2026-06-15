Desde hace meses, los feeds de Instagram o de Tik Tok se han visto inundados de videos de foodies que presumen un llamativo postre japonés.

Se trata de un cono de helado que finaliza con un topping de noodles delgados de color verde, sin embargo, no se trata de una especie de espagueti, sino unos fideos hechos con pasta de frijol dulce blanco y matcha, también llamado shiro-an. La idea es que los fideos asemejen al famoso postre Montblanc.

La pasta se prensa al momento Foto: María Hernández. El Universal

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¿Dónde comprar el helado japonés viral?

En la CDMX ya podemos disfrutar de este postre japonés viral. La heladería que lo vende se llama Aizu y se encuentra en la colonia Nochebuena, en la alcaldía Benito Juárez, a tan solo unos pasos de las estaciones de metrobús Parque Hundido o Ciudad de los Deportes.

El menú de Aizu es conciso: los sabores de su helado artesanal suelen ser de vainilla, coco o chocolate, aunque también es posible encontrar otros sabores como el pistache.

En cuanto al topping, lo hay de taro, chocolate y el clásico (y más vistoso) matcha. El cono es grueso tipo waffle, por lo que no se corre el peligro que se remoje y rompa. Los fideos se hacen al momento y se finaliza con una hoja de oro comestible.

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Aizu se encuentra en la calle de Boston 41, en la colonia Nochebuena. El horario es de martes a domingo de 13 a 20 horas. El helado tiene un costo de 130 pesos.

El más popular es de Matcha Foto: María Hernández. El Universal

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