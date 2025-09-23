Los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y de Jorge Herrera, llamado DJ Regio Clown, fueron hallados el 17 de septiembre, cerca de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, un día después de que fueron reportados como desaparecidos y vistos por última vez en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hasta este 22 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó la identidad de los dos cadáveres hallados en las inmediaciones de un puente vehicular. El sitio donde abandonaron los cuerpos es un área boscosa donde no hay presencia de videocámaras de videovigilancia, indicaron vecinos.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación por los homicidios, mientras que la fiscalía capitalina dijo que colaborará con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Los cuerpos de los DJ fueron hallados con un mensaje presuntamente de La Familia Michoacana. Foto: Especial

De acuerdo con los primeros avances de la investigación, a los cuales accedió EL UNIVERSAL, al parecer ambos habrían sido asesinados el mismo día de su desaparición, es decir, el 16 de septiembre, y se indaga si fueron llevados ya sin vida a la entidad mexiquense.

Junto a los cadáveres se encontró un mensaje presuntamente firmado por La Familia Michoacana; sin embargo, los agentes de investigación de la fiscalía capitalina que tomaron el caso indicaron que la cartulina y el plumón no corresponden a la forma en que esa célula opera en el Estado de México.

Sin embargo, dijeron, esto se mantiene como una de las líneas de investigación y otra es que pudieron haber sido confundidos con otros músicos.

Además, los agentes analizan más de 50 cámaras de seguridad y se rastrean sus teléfonos celulares, los cuales no fueron encontrados en la escena del crimen. Se sabe que antes de que desaparecieran se comunicaron con dos personas más, a quienes les comentaron que verían a un contacto.

Tras confirmarse el deceso, el gabinete de seguridad federal informó que trabaja en el desarrollo de las investigaciones del caso por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el hecho, anunció una “investigación exhaustiva” y sostuvo que mantendrá un diálogo abierto con la Cancillería de Colombia. “Asimismo, reitera, como se lo ha expresado a la Cancillería de Colombia, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”, expuso.

Antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a una “mafia internacional fortalecida” por la “guerra contra las drogas” de la muerte en México de los DJ colombianos.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, dijo Petro en X.

Datos de Colombia

B-King aseguraba ser sobrino de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, capo vinculado al Clan del Golfo, que estuvo encarcelado en Estados Unidos y se halla recluido en la prisión de La Paz, en Itagüí, Colombia. Fuentes judiciales en Colombia dijeron a El Tiempo que B-King era sobrino de Diana Lucía Salazar Cárdenas, primera esposa de Fritanga, quien fue procesada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato.

En Colombia se indaga un video en el que B-King hace meses manifestó que temía por su vida y responsabilizó directamente a su expareja Marcela Reyes y puso una demanda en aquel país.