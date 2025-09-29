Dos de las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre fue identificada gracias sus huellas digitales, se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyas huellas dactilares se localizaron en el registró del Instituto Nacional Electoral, mientras que se confirmó la identidad de Gilberto Aarón León Méndez, cuyo registró se localizó en el Sistema Penitenciario, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La familia de Laura Lorena Barrera de la Torre, la mujer que estuvo internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, ya fue contactada a través de un trabajo coordinado entre la FGJCDMX y la Fiscalía de Justicia de Jalisco, ya que la mujer tenía domicilio registrado en esa entidad.

Mientras que la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se confirmó gracias a la confronta de sus huellas dactilares con el registro del Sistema Penitenciario, sin embargo, al buscar a sus familiares en tres posibles domicilios, no se logró contactar a nadie, aseguró al Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Ficha de búsqueda de víctima de explosión en La Concordia (29/09/2025). Foto: Especial

Las huellas dactilares de Gilberto Aarón fueron enviadas el Instituto Nacional Electoral para tratar de conseguir más información sobre la víctima y sus familiares.

Según la FGJCDMX León Méndez tenía unos 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño y sin otras señas particulares.

La identificación de estas personas se logró con el trabajo coordinado de la Fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Por lo anterior, los fotoboletines que la FGJCDMX había emitido para buscar identificar a las dos víctimas de la explosión en La Concordia se actualizaron, al agregar datos para contactar a sus familiares.

En la más reciente actualización de victimas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, se contabilizaban 31 fallecimientos.

