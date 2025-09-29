Más Información
Fue detenido Julio César Arias Basilio, el hombre que al parecer golpeó a un taxista luego de un incidente vehicular en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y que fue difundido en un video a través de redes sociales, el pasado 27 de agosto. La Policía de la Ciudad de México le encontró 20 dosis de marihuana.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el hombre de 34 años de edad fue detenido en el cruce de las calles Pino Suarez e Izazaga, en la colonia Centro, gracias trabajos de investigación y a un seguimiento virtual.
Arias Basilio fue visto por los operadores del del Centro de Comando y Control (C2) Centro cuando manejaba bolsas con lo que parecía ser marihuana.
Policías en campo acudieron al lugar y realizaron una revisión al sujeto, a quien le encontraron las 20 bolsas de plástico con marihuana, confirmó la SSC.
El sujeto fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc para definir su situación.
aov/rmlgv