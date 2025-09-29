Fue detenido Julio César Arias Basilio, el hombre que al parecer golpeó a un taxista luego de un incidente vehicular en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y que fue difundido en un video a través de redes sociales, el pasado 27 de agosto. La Policía de la Ciudad de México le encontró 20 dosis de marihuana.

‼#HDSPM‼ MOTOSIMIO CHOCA, SE ENOJA Y GOLPEA A TAXISTA EN LA CDMX 🤬🏍

🔻 #DenunciaCiudadana 🔻



🔴 "Buen día, hagamos #viral a este sujeto que, por venir en la baba, chocó contra un taxi sobre la Av. Pino Suárez, en la colonia #Centro, @AlcCuauhtemocMx, #CDMX.

Todavía de que él… pic.twitter.com/UBYs9AzprG — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 27, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el hombre de 34 años de edad fue detenido en el cruce de las calles Pino Suarez e Izazaga, en la colonia Centro, gracias trabajos de investigación y a un seguimiento virtual.

Arias Basilio fue visto por los operadores del del Centro de Comando y Control (C2) Centro cuando manejaba bolsas con lo que parecía ser marihuana.

Dosis de marihuana confiscadas del detenido (29/09/2025). Foto: Especial

Policías en campo acudieron al lugar y realizaron una revisión al sujeto, a quien le encontraron las 20 bolsas de plástico con marihuana, confirmó la SSC.

El sujeto fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc para definir su situación.

Detienen a hombre que golpeó a taxista en el Centro Histórico portando marihuana (29/09/2025). Foto: Especial

aov/rmlgv