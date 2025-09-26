LA PAZ, BCS., 26 de septiembre.-En operativos distintos realizados en el municipio de Loreto, Baja California Sur, fuerzas de seguridad aseguraron 60 kilos de marihuana y más de 200 mil dosis de crystal, además de armas y equipo táctico, así como dos hombres vinculados presuntamente con la venta de droga en esta región.

Durante un patrullaje, elementos militares y policías locales, la madrugada del martes aseguraron un vehículo en la carretera transpeninsular Loreto-Ciudad Constitución, aparentemente abandonado, y en su interior tres costales con un estimado de 60 kilos de marihuana, 28 kilos y 170 mil dosis de crystal, así como dos armas de fuego tipo revólver, un chaleco táctico y una báscula.

En un segundo operativo durante la madrugada de este viernes, agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) localizaron y aseguraron a dos presuntos narcomenudistas, luego de denuncias ciudadanas, en la colonia Miramar, en ese municipio norteño.

Según expuso la Mesa de Seguridad, se trata de Jesús “N”, de 38 años, a quien se le detuvo con 175 dosis de cristal y 400 de marihuana. En tanto, en la colonia Centro, se logró la captura de Brean “N”, quien portaba 212 dosis de cristal y 7 de cocaína.

El decomiso de droga y las personas detenidas fueron puestas a disposición de autoridades.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Municipal y la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de Justicia del estado.

Loreto, violencia sin precedentes

El municipio de Loreto vive una violencia sin precedentes. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL/ Especial

La semana pasada, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en un bar de ese municipio, sin que hasta el momento se haya esclarecido el caso ni capturado a los responsables. Se trata de los jóvenes Isaac Arias García y Mario Barrón Mireles.

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, envió sus condolencias a los familiares, quienes dijo, “son muy queridos en nuestra comunidad”, y exigió a las autoridades federales y estatales se esclarezcan los hechos.

“Al igual que cientos de loretanos me encuentro consternada por los hechos. Absorbo mi responsabilidad como autoridad municipal pero de la misma manera exijo que se esclarezcan los hechos, como los que se han desarrollado en los últimos meses… ratifico mi compromiso de seguir trabajando por esa paz que tanto nos identifica a los loretanos. Nos han tocado momentos muy difíciles, nunca antes visto. Lo acepto”, expresó.

En un video compartido, sostuvo que seguirán trabajando por la seguridad de los habitantes de Loreto -destino turístico y en categoría de Pueblo Mágico- en coordinación con todas las autoridades.

Desde el mes de abril, BCS es escenario de confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa, con agresiones directas, quema de vehículos, y balaceras donde incluso han resultado lesionadas o fallecidas personas a quienes las autoridades han identificado como “víctimas colaterales”.

