LA PAZ, BCS., 20 de septiembre.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, tres presuntos integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Ciudad Constitución, Baja California Sur, entre quienes estarían Fabian “N”, alias "El Tata", identificado como presunto líder de la facción de “Los Mayos”, en BCS.

De acuerdo con información de la Mesa de Seguridad, la captura ocurrió en la localidad de Ciudad Constitución. Una llamada al número de emergencia alertó de detonaciones de arma de fuego y al acudir a la zona se logró ubicar a los sospechosos y detenerlos.

Elementos de seguridad ubicaron a una persona armada y la detuvieron, además, aseguraron 9 armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 milímetros, 14 cargadores calibre 7.62 y 34 cargadores calibre 5.56 milímetros.

En el mismo operativo decomisaron 87 dosis y 500 gramos de marihuana, mil 100 dosis de crystal y alrededor de 700 gramos de cocaína, así como 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil y 3 guarda manos.

En la inspección de un domicilio fueron asegurados tres vehículos, entre ellos una camioneta tipo pick up toyota Tacoma, una vagoneta Hyundai Tucson, y una camioneta Ford Expedition, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación

Las autoridades integrantes de la mesa señalaron que estos tres detenidos estarían relacionados con los hechos de alto impacto registrados en los municipios de Loreto y Comondú.

Baja California Sur ha sido escenario de confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa desde el mes de abril, lo que ha derivado en homicidios, balaceras y ataques que han alcanzado incluso a mandos de seguridad y de investigación.

Desde hace por lo menos un mes se encuentran desplegados cerca de 300 efectivos militares y de seguridad pública en los municipios de la zona norte de BCS para contener la violencia. Han reportado diversos operativos conjuntos, decomisos y detenciones.

Con todo, recientemente el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, anunció que solicitará la presencia de célula de inteligencia del Gobierno federal que coadyuve, dijo, para que BCS se mantenga como estado seguro y reducir los hechos de alto impacto.

