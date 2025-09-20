Al menos 43 perros y gatos en estado crítico fueron rescatados de un “refugio” animal en el municipio veracruzano de Medellín de Bravo, donde se encontraban en condiciones de abandono, desnutridos y enfermos.

En el refugio La Roca -asentado en un terreno propiedad del Gobierno del Estado e intervenido por autoridades locales, asociaciones civiles y ciudadanos- además localizaron los cuerpos de tres perros y dos gatos.

Funcionarios del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, junto con integrantes de asociación civil Huellas de Esperanza y Amor, médicos veterinarios y voluntarios, lograron sacar a perros y gatos que se encontraban en condiciones insalubres y de grave riesgo para su vida.

De acuerdo con el reporte municipal, el lugar ubicado en la comunidad de La Esperanza estaba totalmente infectado y los animales desnutridos, con moquillo, con parvovirus y sin ojos, en algunos casos.

Al menos 43 perros y gatos en estado crítico fueron rescatados de un “refugio” animal en el municipio veracruzano de Medellín de Bravo. Foto: Especial.

De ahí que era imposible brindarles atención en el lugar, por lo que se determinó su desalojo inmediato. Todos los animales fueron trasladados a diferentes clínicas veterinarias para recibir atención urgente.

El encargado del refugio, identificado como Pedro, aseguró que el dinero nunca llegaba al refugio e identifico al titular del lugar como Sergio Cortina, quien –dijo- “prácticamente nunca va y que le debe varias quincenas”.

El terreno donde se ubica La Roca es propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz.

“Le solicitaré formalmente a la gobernadora siga operando el refugio de animales, pero con una asociación civil responsable”, indicó el alcalde Marcos Isleño.

Foto: Especial.

El munícipe hizo un llamado a la ciudadanía a donar, pero antes de hacerlo asegurarse de que su apoyo realmente llegue a los animales.

“Hoy exhibimos esta situación sin fines políticos, sólo para mostrar la dura realidad que encontramos. Los verdaderos héroes en esta historia son la asociación civil Huellas de Esperanza y Amor, quienes con esfuerzo y corazón han estado al frente de esta causa”, dijo.

dmrr/cr