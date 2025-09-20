Más de 70 expositores procedentes de Yucatán ofertarán este sábado y domingo sus productos gastronómicos y artesanales, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Durante la inauguración, el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, destacó que su gobierno impulsa el Renacimiento Maya, “queremos que el pueblo maya tenga sus mejores años durante nuestro periodo para que haya bienestar para sus familias. Nos comprometimos a acabar con la desigualdad y queremos nivelar la balanza que estuvo inclinada solamente para unos cuantos. Renacimiento Maya es precisamente enaltecer nuestra lengua, nuestro arte y la visión, la cosmovisión que nuestros hermanos mayas tenían del mundo y que siguen teniendo”.

El mandatario estatal remarcó que ir a Yucatán es encontrarte con una cultura milenaria, por lo que turistas y habitantes de la capital disfrutarán de este 20 y 21 de septiembre, los asistentes conocerán desde música, danza, gastronomía, exposiciones, muestra artesanal

“Este espacio se llena de aromas, colores y sonidos que nos identifican como un pueblo orgulloso de su historia y que mira al futuro sin perder sus raíces. Quiero reconocer a nuestras cocineras tradicionales que nos traen los sabores que han pasado de generación en generación. Para hacer estos guisos que les van a presentar; tuvimos que traer la leña desde Yucatán porque ellas dicen que no sale igual si lo hacen con otra leña”, sostuvo.

“En este lugar que simboliza la historia de nuestro país, Yucatán encuentra un espacio para decir con fuerza que nuestra cultura sigue viva, que la cuidamos y la compartimos con orgullo”.

Durante su participación, la secretaria de cultura del gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza señaló que se prevé que en estos días asistan entre 15 y 20 mil personas.

dmrr/cr