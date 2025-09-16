Mérida, Yucatán.- Yucatán se alista para una temporada alta en el turismo de reuniones y bodas, pues entre octubre y febrero están programados eventos nacionales e internacionales.

Al respecto, David Escalante Lombard, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture), señaló que los centros de Convenciones Siglo XXI, el Internacional de Congresos y otras sedes más, recibirán un total de 38 eventos, lo que significa el arribo de más de 28 mil participantes y una derrama económica cercana a los 600 millones de pesos.

“Los eventos programados abarcan congresos médicos, empresariales, incluyendo compañías del sector automotriz y otras industrias”, precisó.

Adelantó que está confirmada la realización de 27 congresos y convenciones en el segundo semestre de 2026, “pero en mayo del próximo año se reunirán más de mil personas en tres magnos eventos”.

Destacó el crecimiento del turismo de romance, en particular bodas de alto perfil que se realizan en la entidad durante la temporada de invierno y la variedad de locaciones que ofrece el estado.

“Este tipo de actividades representan una fuente importante de ingresos y derrama económica para Yucatán, por lo que se espera que los próximos meses cierren con cifras positivas para el sector turístico.

Señaló que recientemente participaron en un encuentro de promoción en la Ciudad de México, donde se confirmó la realización de diversos eventos que reforzarán la actividad económica local.

