Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice "tranquilo y sin preocupaciones" ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Mérida.- El gobernador de Yucatán, , sostuvo una reunión de trabajo con Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), para avanzar en una agenda conjunta que respalde los proyectos industriales en la entidad.

Durante el encuentro se revisaron esquemas de financiamiento, apoyos técnicos y programas de destinados a consolidar polos industriales modernos, generar empleos de calidad y fortalecer la competitividad de Yucatán.

Díaz Mena destacó que el “Renacimiento Maya” no sólo busca atraer inversiones de alto valor agregado, sino también detonar un crecimiento económico sostenible que integre a comunidades locales, promueva la innovación tecnológica y garantice un equilibrio entre desarrollo industrial y cuidado del medio ambiente.

Gobernador de Yucatán promueve proyectos industriales en su entidad (17/09/2025). Foto: Especial
Por su parte, Lazzeri Montaño destacó el compromiso de Nafin y Bancomext de trabajar de la mano con la administración que encabeza Díaz Mena para apoyar proyectos que fortalezcan las cadenas productivas, promuevan la internacionalización de las empresas locales y generen nuevas oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la agroindustria y la energía.

En la reunión también participó la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez Sierra, quien recalcó la relevancia de establecer alianzas sólidas entre el , así como de diseñar mecanismos innovadores que garanticen la participación activa de las y los empresarios en proyectos de gran calado.

Este diálogo entre el Gobierno de Yucatán, la banca de desarrollo y representantes empresariales constituye un paso decisivo para consolidar al estado como un referente de crecimiento económico en el sureste de México.

