Progreso, Yucatán.- El presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Yucatán (Canainpesca), Enrique Sánchez Sánchez, informó que los empresarios pesqueros ya están , principalmente a España e Italia, como habían anunciado hace un par de semanas.

“También, el sector está exportando a Estados Unidos y se surte al y local; y desde inicios de septiembre el Viejo Continente ya compra pulpo que se captura en aguas yucatecas”, aseguró.

Precisó que del 1 de agosto al 12 de septiembre se han capturado en Yucatán 5 mil 259 toneladas de pulpo.

Se han capturado en Yucatán 5 mil 259 toneladas de pulpo (16/09/2025). Foto: Especial
“Luego de la marea roja, la pulpeada va excelente, además de que se registran muy buenas para continuar teniendo buena captación del molusco”, manifestó.

Precisó que en los puertos de Yucatán se han capturado más 5 mil 200 toneladas de la especie y en Campeche se reporta la producción de mil 700 toneladas.

Sánchez Sánchez indicó que actualmente el precio del kilo de molusco es de 140 pesos y “ahora que se ha disipado la marea roja que afectó a los pescadores ribereños en el Centro-Poniente del Estado, se espera que aumente más la captación del octópodo”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), en Yucatán la captura de pulpo brinda empleo a más de 12 mil pescadores y la exportación de pulpo dejará más de 500 millones de pesos, que beneficia a ribereños y a los industriales pesqueros.

aov/cr

