Trump afirma que EU asesinó a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

ICE reprime con gas y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

Reportan 5 heridos por accidente en Complejo Petroquímico Cosoleacaque en Veracruz

Al menos cinco trabajadores del , en el sur de , resultaron heridos en un accidente al interior de dicha planta.

De acuerdo con reportes extraoficiales, una en la planta número 7 alcanzó a un grupo de obreros que se encontraban en la zona.

Al menos cinco resultaron heridos con quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona.

El Complejo Petroquímico se encuentra asentado en el corredor petrolero de Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Tras el accidente, la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos no ha emitido comunicación oficial sobre el caso.

