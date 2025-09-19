Reportan 5 heridos por accidente en Complejo Petroquímico Cosoleacaque en Veracruz

Al menos cinco trabajadores del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en el sur de Veracruz, resultaron heridos en un accidente al interior de dicha planta.

De acuerdo con reportes extraoficiales, una fuga de vapor en la planta número 7 alcanzó a un grupo de obreros que se encontraban en la zona.

Al menos cinco resultaron heridos con quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a hospitales de la zona.

El Complejo Petroquímico se encuentra asentado en el corredor petrolero de Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Tras el accidente, la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos no ha emitido comunicación oficial sobre el caso.

dmrr