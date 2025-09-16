Más Información

Cuatro hoy en dos hechos distintos en el norte de Veracruz.

Los crímenes ocurrieron en los municipios conurbados de Coatzintla y Papantla, donde agentes de distintas corporaciones llevaron a cabo un despliegue policial.

De acuerdo con fuentes policiales, en la comunidad de Carrizal del municipio de Papantla, hombres armados ingresaron a una vivienda y a dos mujeres de 55 y 60 años de edad.

Tras el crimen, fuerzas federales, castrenses y estatales se desplegaron en la zona, sin embargo no lograron la captura de los asesinos.

En tanto, en el municipio de Coatzintla, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres abandonados sobre una carretera en construcción en la colonia Veracruz.

En ambos casos, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones para determinar las causas de los asesinatos y los probables responsables.

Cabe recordar que en la región norte de Veracruz, los municipios de Cerro Azul, Espinal, Coxquihui y Coahuitlán, suspendieron todas sus ceremonias de las debido a la ola de violencia que azota la región.

Durante los primeros seis meses del año, en Veracruz se han documentado 53 hechos de extrema violencia en territorio veracruzano, según la organización civil Causa en Común; con un saldo de 65 víctimas mortales.

