AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

A sólo unas horas de celebrarse la tradicional ceremonia del ‘Grito’ Independencia, tres mujeres fueron al interior de un departamento del Fraccionamiento Pomoca en Nacajuca, Tabasco.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes en calle tres de la privada Valle Real, hasta donde a bordo de motocicletas arribaron e irrumpieron en la vivienda, accionando sus armas en contra de las mujeres, una de ellas menor de edad.

Tras escuchar las detonaciones de armas de fuego, los vecinos del lugar dieron aviso inmediato a las autoridades, quien es minutos más tardes arribaron encontrando los cuerpos sin vida de las tres víctimas.

La situación generó una intensa movilización policiaca, tanto de los elementos municipales, como de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Guardia Nacional (GN).

Y mientras los ministeriales iniciaron la carpeta de investigación, los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaron el levantamiento de los cuerpos para la necropsia de Ley.

