A sólo unas horas de celebrarse la tradicional ceremonia del ‘Grito’ Independencia, tres mujeres fueron ejecutadas a balazos al interior de un departamento del Fraccionamiento Pomoca en Nacajuca, Tabasco.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes en calle tres de la privada Valle Real, hasta donde sujetos armados a bordo de motocicletas arribaron e irrumpieron en la vivienda, accionando sus armas en contra de las mujeres, una de ellas menor de edad.

Tras escuchar las detonaciones de armas de fuego, los vecinos del lugar dieron aviso inmediato a las autoridades, quien es minutos más tardes arribaron encontrando los cuerpos sin vida de las tres víctimas.

La situación generó una intensa movilización policiaca, tanto de los elementos municipales, como de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Guardia Nacional (GN).

Y mientras los ministeriales iniciaron la carpeta de investigación, los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaron el levantamiento de los cuerpos para la necropsia de Ley.

