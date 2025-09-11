Pénjamo, Gto. - Una abogada fue emboscada y privada de la vida la mañana de este jueves en la colonia La Loma, en el municipio de Pénjamo, a menos de 24 horas del asesinato a balazos de un defensor público penal del estado en una gasolinera de la ciudad de León.

La litigante Sara Zavala Rodríguez, de 51 años, conducía un vehículo Aveo color gris; al llegar al cruce de las calles Emiliano Carranza y avenida Conalep le dispararon.

La agresión provino de individuos armados desde otro automóvil, cerca del plantel Conalep, de acuerdo a las indagatorias preliminares.

La víctima, originaria de Abasolo, era conocida en la región por sus servicios profesionales en los municipios de Pénjamo, Huanímaro y Cuerámaro y por haber fungido como titular del organismo de Agua Potable de Abasolo.

Este 10 de septiembre de 2025, el licenciado Emilio Gustavo Delgado Muñoz, coordinar estatal de la Defensoría Pública Penal, y ex titular de la coordinación regional en Irapuato, murió en un ataque armado.

Cargaba combustible en la gasolinera localizada en el bulevar José María Morelos, en la colonia San Miguel de Rentería, en la ciudad de León, cuando dos hombres en motocicleta se acercaron a la ventanilla del auto y dispararon en varias ocasiones.

El defensor murió en el interior de un vehículo Aveo color blanco.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez, condenó enérgicamente el cobarde ataque. “Nuestra solidaridad absoluta a su familia. La gobernadora Libia Dennise instruyó que reciban el respaldo del Gobierno del Estado y junto con la FGE Guanajuato, trabajaremos para que este hecho no quede impune", expresó en sus redes sociales.

Lamentó la muerte del penalista con un mensaje de condolencias a su familia, amigos y colegas.

Litigantes independientes y agremiados asistieron a una misa de cuerpo presente en la Funeraria Gayosso, en donde compartieron la necesidad de implementar protocolos de seguridad para el gremio, que perdió a dos integrantes en menos de 24 horas.

La noche del 20 de agosto de 2025, mataron a tiros a los abogados Carlos Rojas Domínguez y Oscar Guillermo Pérez Murillo, en calle León Guzmán de la colonia Hidalgo del Valle, en la ciudad de León.

Ante ese suceso, el Colegio de Abogados de León hizo un llamado a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para que se garantice el libre y seguro desarrollo de la abogacía.

