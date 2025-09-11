LA PAZ, BCS.- A poco más de un año del feminicidio de la joven empresaria Leslie Desireé Agúndez Moyrón, un juez de control dictó 30 años de prisión contra Andrés Armando “N”, de 21 años, su medio hermano, hallado culpable del crimen perpetrado en La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), el hoy sentenciado atacó a la víctima en su domicilio de la colonia Las Américas, el 27 de julio del año pasado.

La investigación reveló que el agresor sentía una “obsesión” hacia la joven Leslie y tras ser rechazado por ella la agredió con un arma punzocortante, lo que le provocó una hemorragia y la muerte. Posteriormente, sustrajo sus tarjetas bancarias y su vehículo, realizó diversas compras, incluso fue con amigos a la playa, dejando el cuerpo de la víctima en la habitación del domicilio.

Empresaria Leslie Desireé en Baja California Sur (11/09/2025). Foto: Especial

Cuando se conoció de la desaparición de la joven, el agresor regresó al domicilio y llevó el cadáver a un terreno baldío en la localidad de Chametla, en las afueras de la capital. La ficha de búsqueda generó la movilización de amigos, familiares y compañeras comerciantes, colegas de la joven. Finalmente, cinco días después de lo ocurrido, el 1 de agosto fue localizado su cadáver.

El agresor fue detenido ese mismo día cuando intentaba huir hacia el norte del estado, en el mismo vehículo de quien fuera su media hermana.

La PGJE informó que la condena de 30 años se alcanzó mediante un procedimiento abreviado, figura que permite al imputado reconocer su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena y reparación del daño. El juez también suspendió los derechos políticos del sentenciado.

La Procuraduría General de Justicia del estado dio la sentencia por el feminicidio ocurrido el año pasado (11/09/2025). Foto: Especial

La legislación estatal el año pasado contemplaba como pena mínima 30 años y máxima hasta 60 años. Apenas el pasado mes de julio se aprobó una modificación en el Congreso de BCS a la legislación local para que en los casos de feminicidio la pena mínima sea a partir de 40 años.

La sentencia que recibió el feminicida ha generado cuestionamientos de amigas y activistas feministas, que consideran la sanción insuficiente y se han sumado al debate que ya ha ocurrido en otras entidades sobre el procedimiento abreviado aplicado a los casos de feminicidio.

El caso de Leslie Desireé provocó consternación en la entidad y a un año de los hechos, el debate sobre la sentencia.

El gobernador Víctor Castro Cosío ha reconocido que los programas en materia de prevención de las violencias contra mujeres no han tenido los resultados esperados. En 2024 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 8 feminicidios en la entidad.

