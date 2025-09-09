Más Información
Pachuca.– Un ataque armado registrado en la carretera Nopala–Huichapan, en el estado de Hidalgo, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada, al momento en que una familia originaria de la comunidad de Dañhu, que viajaba a bordo de una camioneta con placas del Estado de México, fue atacada por un grupo de sujetos armados a la altura de una tienda de conveniencia.
Se informó que en la unidad se trasladaban una mujer identificada como Karina N., de 47 años, un adolescente de nombre Juan de 15 años, así como Gerardo N, de 28 años. Este último perdió la vida en el lugar de los hechos.
Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio, localizaron a las víctimas y les brindaron ayuda. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la región; sin embargo, ahí se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.
De igual manera, la Procuraduría de Justicia inició una carpeta de investigación. En esa zona se registra una alta incidencia de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, que de acuerdo con las autoridades están relacionados con grupos dedicados al robo de combustible que operan tanto en Hidalgo como en Querétaro.
