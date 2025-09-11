Cuernavaca, Mor.- La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manríquez, rechazó la iniciativa de ley presentada por la bancada del PVEM en el Congreso local, con la que busca aprobar la gestación subrogada en la entidad.

Gómez Manríquez consideró que esta ley debe ser consensuada con los colectivos feministas, porque atenta contra los cuerpos de las mujeres al ser un tema lucrativo.

“Es un rechazo porque es el cuerpo de las mujeres y si desde la colectividad se llega a decidir otra cosa, sería una reforma consciente, pero que nos tomen en cuenta a todas las mujeres, porque es una situación de nuestros propios cuerpos”, indicó la secretaria de las Mujeres.

Ayer, diferentes colectivos feministas exigieron a los diputados rechazar la iniciativa que pretende aprobar la gestación subrogada en Morelos, al señalar que consiste en explotar el cuerpo de las mujeres a través de la firma de un contrato por la cual una mujer se compromete a gestar un embrión, para luego entregar al recién nacido a quienes hayan pagado y renunciar a la patria potestad.

“La gestación subrogada, en cualquiera de sus formas -altruista o comercial- no parte de un consentimiento libre, ya que implica la instrumentalización de las mujeres como medio de producción reproductiva; además se argumenta que esta práctica es parte de los derechos reproductivos. No obstante, en ninguna legislación se considera la compraventa de seres humanos y el uso de las mujeres y de su capacidad reproductiva como un derecho; los derechos reproductivos nada tienen que ver con la mercantilización de nuestros cuerpos”, expresaron los colectivos en un pronunciamiento escrito.

Colectivos de feministas exigieron a los diputados rechazar la iniciativa de gestación subrogada en Morelos (11/09/2025). Foto: Especial

Asentaron que el pago en dinero u otra compensación se puede dar a cambio de la explotación reproductiva de las mujeres, lo que significa una relación de desigualdad económica y social. “Se han realizado estudios en otros estados de la República Mexicana donde ya ha sido legalizado y se ha concluido que la legalización de la subrogación perpetúa la idea de que el cuerpo de las mujeres puede ser fragmentado, negociado y subordinado a intereses ajenos”, sostuvieron.

En este sentido, Gómez Manríquez, refirió que es un tema delicado porque atenta contra los derechos de las mujeres, e hizo un llamado a los diputados a la concientización porque los cuerpos de las muertes no pueden ser rentados, vendidos ni utilizados en temas sexuales o con fines económicos.

También hizo un llamado a los diputados a despenalizar el aborto en la entidad.

La propuesta

En su propuesta, el diputado del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, argumentó que legislar en este sentido contribuirá a evitar cualquier explotación o lucro, y sobre todo, poner en el centro el interés superior de la niñez, garantizando que cada niña y cada niño nacido por este procedimiento tenga derecho a su identidad y a conocer su origen. “Legislar en esta materia es hacer política de verdad, es hacer justicia social, es crear leyes con base en las necesidades sociales reales. Es reconocer que el Estado de Morelos, no puede abandonar a quienes han puesto su esperanza en la medicina y en la ley para formar una familia”, sostuvo en el Foro de Maternidad y Gestación Subrogada.

En el presídium estuvieron la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, la presidenta del Colegio de Ginecología de Morelos, María de Jesús Cruz Gutiérrez; Samantha Arellanes Banderas, presidenta de la Comisión Mexicana LGBTTTI+; el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Patrizio Terrazas Palau; así como el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Morelos, Fernando Bizarro González.

