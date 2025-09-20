Mérida, Yucatán.- La jueza del Juzgado Primero de Control, Diana Yadira Garrido Solón, rechazó por segunda ocasión la suspensión de la audiencia intermedia del proceso penal 252/2022 en el que está involucrado el exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo.

Y es que la fiscal Rocío Guadalupe Abreu Bernat, de la Unidad Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó el aplazamiento mediante un correo institucional.

La respuesta fue negativa.

Dicha audiencia se mantiene programada para el 22 de septiembre a las 9 de la mañana en los tribunales correspondientes.

Lee también: Choque entre camioneta de transporte público y tracto camión en Pachuca, Hidalgo deja cinco lesionados

Entre los nombres mencionados destaca el actual director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), Roger Aguilar Arroyo.

El funcionario estatal fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por irregularidades en la ejecución de obra pública durante su gestión como alcalde de Motul.

También figura el nombre de Erick Martín Acosta Palma ex director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Motul y es uno de los coacusados de Aguilar Arroyo.

Lee también: Gobernador de Tamaulipas recorre parque "El Refugio", en busca de convertirlo en área natural protegida

La Fiscalía busca tiempo adicional para preparar argumentos.

Sin embargo, la autoridad judicial reiteró que el proceso continuará sin cambios en las fechas establecidas.

La audiencia intermedia del 22 de septiembre podría definir la solidez de las pruebas. También marcará la ruta hacia un eventual juicio oral para el ex edil y actual funcionario del gobierno de Joaquín Díaz Mena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr