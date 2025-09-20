Más Información

Pachuca.- Al menos cinco personas resultaron lesionadas tras un choque registrado sobre el , en la ciudad de , donde un tractocamión impactó contra una camioneta de transporte público de pasajeros.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el percance se registró esta mañana debajo del puente ubicado a la altura del .

El saldo fue de tres mujeres y dos hombres lesionados, quienes fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia estatales y municipales, y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

El saldo fue de tres mujeres y dos hombres lesionados. Foto: Especial.
Debido a la magnitud de las lesiones, fue necesario el apoyo de ambulancias de la Secretaría de Seguridad, del Cuerpo de Bomberos, así como de una unidad particular, que participaron en el traslado de los heridos.

Tras el fuerte impacto, Bomberos realizaron labores de limpieza en la carretera por el derrame de combustible, a fin de evitar nuevos accidentes. Asimismo, se implementaron cortes a la circulación para facilitar las maniobras de auxilio y el retiro de los vehículos.

Los conductores de ambas unidades, identificados con las iniciales D.U.C. y E.C.G., fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

