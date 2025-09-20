Pachuca, Hgo.- La detención de cinco hombres y una mujer originarios de Cuba, Ciudad de México e Hidalgo, así como la recuperación de vehículos, hidrocarburos y sustancias ilícitas, además del decomiso de teléfonos celulares y armas, fue el resultado de ocho cateos realizados por fuerzas federales y estatales en seis municipios de Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, durante tres días consecutivos agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Procuraduría de Justicia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, realizaron diversos operativos en varias regiones de la entidad.

Se cumplimentaron ocho cateos en comunidades de los municipios de Tizayuca, Singuilucan, Mixquiahuala y Tepehuacán, donde se logró la detención de cinco hombres y una mujer relacionados con delitos como secuestro, robo de vehículos y venta de drogas.

Los detenidos responden a las iniciales L.C.H., J.F.P., R.H.P., L.A.S., E.D.B. y A. P.A., originarios de Cuba, Ciudad de México e Hidalgo, respectivamente.

Durante los operativos se aseguraron dos tractocamiones con reporte de robo, un vehículo compacto, 9,456 dosis de marihuana, 36 cigarros y 10 bolsas de la misma droga, así como 155 dosis de cristal, 10 paquetes de dulces con THC, una réplica de revólver, dos armas cortas, seis básculas, grameras y 16 teléfonos celulares.

En los municipios de Tula y Tepetitlán se recuperaron 10 camionetas, de las cuales seis tenían reporte de robo, además de 1,200 litros de hidrocarburo ilícito, 30 contenedores con capacidad de 1,050 litros, 10 metros de manguera de alta presión y una motobomba de agua.

Las personas detenidas, junto con los objetos, armas, vehículos y el hidrocarburo, quedaron a disposición de las autoridades competentes.

