Pachuca.– Tras la golpiza que recibió el DJ Yoel por parte de comerciantes en Pachuca, Hidalgo, quienes lo acusaron de robo e intentaron lincharlo sin que elementos de Seguridad Pública Municipal presentes detuvieran la agresión, familiares y amigos convocaron a una marcha para exigir justicia.

A través de redes sociales se difundió un video donde la víctima es señalada de manera directa de robo. De acuerdo con vecinos de la zona, la acusación fue injusta, pues no existía denuncia previa y la imputación se realizó de manera arbitraria por parte de los agresores.

El hecho generó una ola de indignación entre ciudadanos, quienes cuestionaron la pasividad de los policías, pese a que el acusado insistía en que se trataba de una confusión.

Por su parte, el alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, aseveró que tras recibir la llamada de denuncia, elementos policiacos acudieron al sitio y aplicaron los protocolos correspondientes. Confirmó que se localizó a un hombre que era golpeado, por lo cual se le brindó apoyo para trasladarlo al hospital, donde además interpuso la denuncia correspondiente.

El edil señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ya cuenta con la información proporcionada por el municipio para integrar la carpeta de investigación.

Será esta dependencia la encargada de dar seguimiento al caso, en el que una parte de comerciantes asegura que el DJ intentó hurtar algunos artículos, mientras que la contraparte afirma que se trató de un abuso y una agresión injustificada.

Ante ellos se convocó a una manifestación pacífica para el próximo viernes, donde exigen justicia para Yoel y y Jesús Adrián, quien también fue retenido, sin embargo, este último no fue golpeado.

