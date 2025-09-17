Más Información

Tekax, Yucatán.- Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en este municipio, atraparon y amarraron a un sujeto drogado, quien donde se metió al baño y se desnudó.

El hecho ocurrió en una casa, ubicada sobre la calle 46 entre 39 y 41 y, según la dueña, este individuo y se metió al baño donde se quitó la ropa, ante lo cual la mujer salió para pedir auxilio.

Rápidamente, sus vecinos lo sometieron, lo obligaron a vestirse y lo ataron de pies y manos para evitar que escapara.

“Para la próxima no habrá piedad, le vamos a dar su escarmiento antes de entregarlo, pues no es la primera vez que se mete a las casas”, advirtieron enardecidos los habitantes de la zona.

Señalaron que el sujeto forma parte de un grupo que habitan un predio abandonado donde se e ingieren bebidas alcohólicas.

Finalmente, agentes de la Policía Municipal detuvieron al hombre, mientras los vecinos recalcaron que están hartos de estos episodios y no dudarán en hacer justicia por su propia mano.

