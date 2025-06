El movimiento vecinal Salvemos a Laureano pedirá a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la expropiación del predio ubicado en Miguel Laurent 46, que está juntó a este árbol, para garantizar su conservación y la construcción de un parque de bolsillo.

Asimismo, señalaron que los acuerdos que alcanzaron ayer en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la alcaldía Benito Juárez se rompieron, pues no se les permitió la entrada al predio para corroborar el estado de las raíces de Laureano, un laurel de la India que tiene 100 años en esta zona.

“No nos han permitido ingresar. Desde hace días les pedimos que nos permitieran ingresar y no lo hemos logrado, o sea, hoy en la mañana estuvieron aquí las autoridades de la Sedema, estuvo personal de la inmobiliaria y no nos permitieron el ingreso; entonces, eso es una falta absoluta de transparencia para nosotros… las inmobiliarias suelen envenenar a los árboles para que se sequen, los acuerdos alcanzados se rompieron”, dijeron en rueda de prensa bajo la sombra de Laureano.

Los vecinos señalaron que se rompieron los acuerdos que alcanzaron con la Secretaría de Medio Ambiente y la alcaldía Benito Juárez, pues no les permitieron la entrada al predio para corroborar el estado de las raíces de Laureano, el cual tiene más de 100 años de edad. (Foto: Darío Luna/ EL UNIVERSAL)

Y añadieron: “Nosotros vamos a tocar la puerta de la Jefa de Gobierno, o sea, vamos a solicitar ya la intervención de la Jefa de Gobierno a efecto de que proteja a Laureano y le vamos a solicitar por ello la expropiación del predio para crear un parque de bolsillo en beneficio de toda la Ciudad y de la comunidad… necesitamos que resuelvan el problema de fondo, no queremos soluciones a medias, estamos cansados, de verdad cansados, de que vienen las inmobiliarias, tiran casas y levantan edificios”.

Asimismo, aseguraron que su movimiento es apartidista, contrario a lo que ha señalado el alcalde Luis Mendoza.

En este sentido, el edil panista reiteró que no se podará ni se le tocarán las raíces a Laureano, y subrayó que este pronunciamiento lo han hecho en repetidas ocasiones, por lo que insistió en que este “movimiento” tiene tintes partidistas.

“¿Saben a qué me refiero con ese movimiento? (Movimiento Ciudadano), que se pongan a trabajar. Ya no sé cómo más comunicar, hasta una iniciativa mandé al Congreso de la Ciudad para proteger todos los árboles de Benito Juárez. Insisto, es un tema para mí, con los vecinos, con los verdaderos vecinos, muy aclarado. Hay otros vecinos, bueno, hay otros personajes que ni siquiera son vecinos que están en un movimiento de aprovechamiento político barato y no voy a entrar en ese tema”, apuntó.

Recalcó que no se han dado ninguna autorización para la construcción de departamentos en este predio, ni para la poda del ejemplar.

Lo púnico que se observa a las afueras de este lugar es una publicación vecinal para la demolición manual de dos pisos de construcción.

