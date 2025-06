Alcaldía Benito Juárez, vecinos y Sedema acuerdan no tocarle ninguna hoja a Laureano; buscan declararlo como árbol patrimonial El alcalde Luis Mendoza aseguró que el árbol centenario no tendrá afectación de poda de raíces ni de follaje, hasta que no se realicen los dictámenes correspondientes

Alcaldía Benito Juárez, vecinos y Sedema acuerdan no tocarle ninguna hoja a Laureano. (Foto: especial)