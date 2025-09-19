Pachuca.- El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, rechazó que las estrategias de seguridad nacional y estatal no estén funcionando en la disminución de los índices delictivos; sin embargo, reconoció que los delincuentes cuentan con armamento de alto poder y con una capacidad económica importante que les permite reabastecerse cada vez que son debilitados. Esto, dijo, representa dos factores fundamentales: el poder de fuego y el poder económico.

Resaltó que se trabaja en atacar la delincuencia, tan es así que ha costado la vida de policías.

Sobre los asesinatos registrados durante la noche en Tula y Atotonilco de Tula, el primero registrado en una balacera y persecución que derivó en la ejecución de una persona en la localidad de Xochitlán de las Flores, mientras que en la población de Vito, Atotonilco de Tula, fue localizado el cuerpo de un hombre calcinado. En estos casos, apuntó, se debe esperar el resultado de las investigaciones.

Aunque los asesinatos han sido directos ya sea en ataques armados o incluso al interior de las viviendas de las víctimas el funcionario insistió en que los delincuentes solo vienen a tirar los cadáveres.

Lee también: Reportan 5 heridos por accidente en Complejo Petroquímico Cosoleacaque en Veracruz

Precisó que no significa necesariamente que los homicidios se hayan cometido en Hidalgo, sino que los presuntos responsables trasladan y abandonan los cuerpos en territorio hidalguense.

Destacó que ningún estado de la República está aislado, por lo que la criminalidad “lo que hace es que llegan, tiran y se van”.

En los últimos meses, el municipio de Tula ha registrado un incremento en los índices delictivos, particularmente en homicidios dolosos. Durante la noche se registraron dos ejecuciones más, que se sumaron a la de la víspera, en que sujetos armados ingresaron a un domicilio y asesinaron a un hombre.

Además, en la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, este día fueron retenidos un elemento de la Policía Estatal y un integrante de la Guardia Nacional, acusados de golpear a una mujer. No obstante, dicha comunidad ha sido señalada como un foco rojo por los altos índices de robo de combustible.

Policías recuperan patrulla que había sido robada

Pachuca.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo detuvieron a dos sujetos que conducían una patrulla que había sido robada, la cual se encontraba en comodato con la presidencia municipal de Jaltocán.

Se dio a conocer que la detención se realizó en el municipio de Huejutla, luego de que agentes de seguridad estatal detectaran a dos hombres vestidos de civil que manejaban la unidad a alta velocidad y sin ninguna precaución.

Al marcarles el alto sobre la calle Campeche, en la colonia 5 de Mayo de Huejutla, los ocupantes no pudieron justificar por qué conducían la patrulla balizada y equipada para uso exclusivo de los elementos de seguridad pública.

Leer también: Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

Policías de Hidalgo recuperan patrulla que había sido robada, y la cual conducida por dos sujetos a exceso de velocidad. Foto: Especial.

Ante ello, se procedió a la detención de los dos hombres, identificados con las iniciales F.Y.L.H. y J.Y.G., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de usurpación de funciones.

Se aclaró que la unidad, propiedad del Gobierno del Estado, estaba en comodato bajo resguardo de la presidencia municipal de Jaltocán la cual había sido robada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr