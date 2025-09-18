Más Información

Pachuca.- Un registrado en la colonia El Tesoro de Tula, Hidalgo, dejó como saldo a una persona sin vida, quien recibió varios disparos de arma de fuego por parte de un grupo de sujetos que ingresó a su domicilio, ubicado en la calle Tres Culturas.

De acuerdo con los reporte, los hechos se registraron la noche de ayer, en que una camioneta blanca tipo Suburban llegó hasta el domicilio de la víctima.

De la unidad descendieron varios sujetos que ingresaron por la fuerza a la vivienda.

Se informó que los agresores dispararon directamente contra la víctima, identificada como Julio “N”, de 39 años de edad, y posteriormente se dieron a la fuga.

Policías municipales, alertados por los disparos, acudieron al lugar donde localizaron a la familia de la víctima, quienes indicaron que durante el ataque fueron amedrentados para evitar que pudieran intervenir.

La zona fue asegurada por elementos de seguridad y personal de la Procuraduría de Justicia, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

De igual manera, se dio a conocer que se implementó un operativo de búsqueda; sin embargo, no se registraron detenciones.

La que se vive en esa demarcación, de acuerdo con el secretario de Seguridad Estatal, está vinculada a la fractura de una célula delictiva liderada por “El H”.

Tras su detención, los integrantes de este grupo se disputan el control del robo de hidrocarburo, aseveró el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri.

