Un grupo de sujetos armados atacaron a elementos de la Policía Municipal de Tepeaca, Puebla, lo que dejó un oficial muerto y una más herida.

Los hechos ocurrieron ayer lunes cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia en un camino local en el Barrio San Diego de la cabecera municipal.

Los reportes policiales, indicaron que sujetos armados que viajaban en una camioneta les dispararon a los policías; uno de ellos murió en el lugar de los hechos y la oficial quedó herida y fue trasladada a hospital de la zona.

Durante el presente año, en Puebla suman diez policías asesinados en cumplimiento del deber, según la organización civil Causa en Común.

En lo que va de 2025, según el mismo recuento, han sido asesinados al menos 251 policías, en promedio 1 cada día, y 22 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 son: Sinaloa (36), Guanajuato (31), Michoacán (23), Guerrero (21) y Veracruz (17).

