Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Un grupo de atacaron a elementos de la Policía Municipal de Tepeaca, Puebla, lo que dejó un oficial muerto y una más herida.

Los hechos ocurrieron ayer lunes cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia en un camino local en el Barrio San Diego de la cabecera municipal.

Los reportes policiales, indicaron que sujetos armados que viajaban en una camioneta les ; uno de ellos murió en el lugar de los hechos y la oficial quedó herida y fue trasladada a hospital de la zona.

Lee también

Durante el presente año, en Puebla suman diez policías en cumplimiento del deber, según la organización civil Causa en Común.

En lo que va de 2025, según el mismo recuento, han sido asesinados al menos 251 policías, en promedio 1 cada día, y 22 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 son: Sinaloa (36), Guanajuato (31), Michoacán (23), Guerrero (21) y Veracruz (17).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses