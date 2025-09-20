Más Información

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Canciller De la Fuente participará en asamblea de la ONU en representación de la presidenta Sheinbaum

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Mantienen prisión preventiva para esposa e hijo de Lord Pádel; los acusan de homicidio calificado en grado de tentativa

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Juchitán, Oax. – Una densa nube amarillenta cubrió el cielo de Salina Cruz, en la mañana de hoy, luego de que la , de la , dejó de operar debido a una falla en el equipo dinámico que la sacó de operación.

En otras ocasiones, cuando la primaria I sale de operación, el cielo se cubre de , que indica la quema de residuos petrolíferos, pero en esta mañana el humo blanco, significó, dijeron trabajadores, la emisión de gases por el proceso de destilado en la catalítica dos.

La presencia del humo amarillento se prolongó por poco más de dos horas, desde las siete de la mañana en que la catalítica II quedó fuera de operación. En este año, en varias ocasiones ambas plantas han salido de operación.

Del mismo modo, varios trabajadores informaron que aproximadamente a las dos y media de la madrugada de ayer viernes, se suscitó un incendio en la planta catalítica uno, derivado aparentemente de un corto circuito en el tablero eléctrico.

Por la presencia de aceites y derivados de residuos de hidrocarburo regado en el piso, el fuego comenzó a expandirse, sin embargo, la oportuna intervención del equipo contra incendio controló y sofocó el fuego. No hubo daños a las personas.

