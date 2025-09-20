Juchitán, Oax. – Una densa nube amarillenta cubrió el cielo de Salina Cruz, en la mañana de hoy, luego de que la planta catalítica II, de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, dejó de operar debido a una falla en el equipo dinámico que la sacó de operación.

En otras ocasiones, cuando la primaria I sale de operación, el cielo se cubre de humo negro, que indica la quema de residuos petrolíferos, pero en esta mañana el humo blanco, significó, dijeron trabajadores, la emisión de gases por el proceso de destilado en la catalítica dos.

La presencia del humo amarillento se prolongó por poco más de dos horas, desde las siete de la mañana en que la catalítica II quedó fuera de operación. En este año, en varias ocasiones ambas plantas han salido de operación.

Del mismo modo, varios trabajadores informaron que aproximadamente a las dos y media de la madrugada de ayer viernes, se suscitó un incendio en la planta catalítica uno, derivado aparentemente de un corto circuito en el tablero eléctrico.

Por la presencia de aceites y derivados de residuos de hidrocarburo regado en el piso, el fuego comenzó a expandirse, sin embargo, la oportuna intervención del equipo contra incendio controló y sofocó el fuego. No hubo daños a las personas.

