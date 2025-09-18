La ciudad de Oaxaca vivió este día una jornada de protestas y bloqueos carreteros relacionada sobre todo, con demandas laborales. Las manifestaciones causaron caos vial ante el cierre de las principales calles de la capital del estado.

Uno de los bloqueos carreteros fue realizado por padres y madres de familia del Cendi número 1 que exigieron seguridad vial para los menores estudiantes, ante las obras de remodelación y ampliación del estadio de béisbol “Eduardo Vasconcelos” y casa del equipo Guerreros de Oaxaca del empresario Alfredo Harp Helú.

Mientras que jubilados y pensionados de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también realizaron un bloqueo carretero y tomaron unidades del servicio de transporte BinniBus para exigir el pago del bono anual para más de 600 trabajadores.

Madres y madres de familia del Cendi número 1 que exigieron seguridad vial para los menores estudiantes (18/09/2025). Foto: Especial

Lee también Secretario de Seguridad de Morelos asegura que hay una baja en homicidios dolosos y feminicidios en el estado

Los trabajadores del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) fueron quienes también obstruyeron las principales vialidades de la ciudad para exigir al gobierno del estado que cumpla con el compromiso de aumento salarial y para exigir la destitución del Director General de la institución educativa.

En tanto que pobladores de la Villa de Zaachila tomaron las instalaciones de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal para exigir la asignación de recursos económicos del Fondo para comunidades indígenas.

Lee también Seis personas, incluido un bebé de 3 años, resultan heridas por fuego cruzado entre grupos rivales en Navolato, Sinaloa

Y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) fue nuevamente escenario de una balacera registrada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que obligó a la suspensión de las actividades escolares.

Taxistas bloquearon con sus vehículos las principales calles de la población para denunciar la inseguridad (18/09/2025). Foto: Especial

Fuera de la capital del estado también se registraron protestas. En Salina Cruz, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, decenas de taxistas bloquearon con sus vehículos las principales calles de la población para denunciar la inseguridad que se vive en el municipio, la circulación de unidades “pirata” y la violencia contra las mujeres y feminicidios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr