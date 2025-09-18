Más Información

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

La ciudad de vivió este día una jornada de y bloqueos carreteros relacionada sobre todo, con demandas laborales. Las manifestaciones causaron caos vial ante el cierre de las principales calles de la capital del estado.

Uno de los bloqueos carreteros fue realizado por padres y madres de familia del Cendi número 1 que exigieron seguridad vial para los menores estudiantes, ante las obras de remodelación y ampliación del estadio de béisbol “Eduardo Vasconcelos” y casa del equipo Guerreros de Oaxaca del empresario Alfredo Harp Helú.

Mientras que y pensionados de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también realizaron un bloqueo carretero y tomaron unidades del servicio de transporte BinniBus para exigir el pago del bono anual para más de 600 trabajadores.

Madres y madres de familia del Cendi número 1 que exigieron seguridad vial para los menores estudiantes (18/09/2025). Foto: Especial
Madres y madres de familia del Cendi número 1 que exigieron seguridad vial para los menores estudiantes (18/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Los trabajadores del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) fueron quienes también obstruyeron las principales vialidades de la ciudad para exigir al gobierno del estado que cumpla con el compromiso de y para exigir la destitución del Director General de la institución educativa.

En tanto que pobladores de la Villa de Zaachila tomaron las instalaciones de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal para exigir la asignación de recursos económicos del Fondo para comunidades indígenas.

Lee también

Y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) fue nuevamente escenario de una balacera registrada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que obligó a la suspensión de las actividades escolares.

Taxistas bloquearon con sus vehículos las principales calles de la población para denunciar la inseguridad (18/09/2025). Foto: Especial
Taxistas bloquearon con sus vehículos las principales calles de la población para denunciar la inseguridad (18/09/2025). Foto: Especial

Fuera de la capital del estado también se registraron protestas. En Salina Cruz, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, decenas de bloquearon con sus vehículos las principales calles de la población para denunciar la inseguridad que se vive en el municipio, la circulación de unidades “pirata” y la violencia contra las mujeres y feminicidios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses