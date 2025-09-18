Más Información
Culiacán, Sin.- Una persona que se encontraba privada de su libertad, dentro de una camioneta Toyota Highlander, estacionada en la colonia Infonavit Solidaridad en Culiacán, resguardada por personas armadas fue rescatada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía Estatal y detenidas dos personas armadas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una llamada a las líneas de emergencia notificó que civiles armados levantó a una persona del sexo masculino en el fraccionamiento Portalegre.
Con apoyo de los nuevos sistemas tecnológicos y cámaras de video vigilancia, elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron una camioneta Toyota estacionada que respondía a las características que se habían captado sobre los hombres armados.
El personal al percatarse que la unidad era resguardada por hombres armados solicitaron el apoyo del personal de Operaciones Especiales, los cuales lograron detener a dos civiles con armas y rescatar a la persona privada de su libertad.
A los detenidos se les aseguro, dos fusiles AK-47, una pistola calibre nueve milímetros, 12 cargadores abastecidos 18 pastillas de fentanilo, 17 mil 500 pesos en efectivo, un vehículo tipo SUV, color blanco, Toyota, línea Highlander, con sistema de poncha llantas, otro vehículo Kia Forte, dos chalecos tácticos y 22º0 púas de acero.
