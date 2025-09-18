Culiacán.- En la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del poblado de la Laguna de Canachi, en la jurisdicción del municipio de Culiacán, un grupo armado despojo del vehículo Nissan en el que viajaban elementos de la Guardia Nacional, quienes vestían como civiles.

Los datos que se conocen es que varios civiles fuertemente armados se colocaron cerca de la Maxipista, por lo que los elementos de la Guardia Nacional, entre ellos una del sexo femenino, vestidos de civiles, fueron interceptados y obligados a descender de la unidad y entregar las llaves.

Según lo que trascendió el personal de las fuerzas federales viajaban en un vehículo particular, por lo que estos, al ser despojados, quedaron varados a un lado de la carretera concesionada hasta que lograron ser auxiliados.

Los elementos de la Guardia Nacional y del ejército implementaron un operativo en busca de las personas armadas para recuperar la unidad, sin conseguir ubicarlos.

afcl/LL