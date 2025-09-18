Cuernavaca, Mor.- En su comparecencia ante el Congreso de Morelos, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró que hay una baja de homicidios dolosos del 30 por ciento, mientras que los feminicidios disminuyeron 34.62 por ciento, en comparación con el mismo periodo 2023-2024.

Estos logros, dijo, son resultado del uso de inteligencia policial, la instalación de cámaras lectoras de placas, operativos interinstitucionales y una atención fortalecida a víctimas.

También destacó el aseguramiento de decenas de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la recuperación de cientos de vehículos con reporte de robo, así como el desmantelamiento de dos narcolaboratorios uno en Yautepec y otro más en Huitzilac.

Lee también Seis personas, incluido un bebé de 3 años, resultan heridas por fuego cruzado entre grupos rivales en Navolato, Sinaloa

El funcionario estatal resaltó la modernización del C5 con nuevas cámaras, arcos carreteros y drones que incrementan la capacidad de vigilancia y reacción.

En su turno la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, se refirió a la normatividad que rige el Servicio Profesional de Carrera y pidió informar las acciones que se han tomado para su actualización.

La legisladora del PT, junto con sus homólogos de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PRI y PVEM ofrecieron su apoyo desde el Poder Legislativo para reforzar las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluso mediante recursos en el diseño del Presupuesto 2026.

Destacan aseguramiento de decenas de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas en Morelos (18/09/2025). Foto: Especial

Lee también Federación de estudiantes de Oaxaca anuncia protesta en Palacio Nacional por despojo de albergues

Por su parte, la bancada del PAN cuestionó al jefe policial y en voz del diputado Gerardo Abarca Peña, cuestionó las cifras sobre delitos de homicidio que hablan de una disminución y solicitó información para justificar el hecho de que la entidad concentre más de estos ilícitos que otros estados del país, lo cual calificó como un parámetro para advertir que la estrategia de seguridad no está funcionando.

Su compañero de bancada, Francisco Erik Sánchez Zavala, se refirió a los delitos de alto impacto cometidos en la zona oriente del estado y señaló que una de las principales preocupaciones ciudadanas es la extorsión o cobro de piso, por lo que preguntó sobre la estrategia que se aplica para revertir esta crisis, los resultados y las detenciones relevantes.

Lee también Zoológico Tamatán de Tamaulipas celebra el nacimiento de 25 especies en lo que va del año

El secretario informó que en atención a víctimas, la Secretaría amplió el uso de pulseras inteligentes de reacción inmediata y consolidó un área especializada para acompañamiento jurídico y psicológico, evitando la revictimización.

En cuanto a la dignificación de los Centros de Reinserción Social, mencionó la instalación de la Comisión para el Mejoramiento del Sistema Penitenciario encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, así como proyectos productivos y programas de reinserción con perspectiva de derechos humanos, que benefician especialmente a mujeres privadas de la libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr