Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En lo que va del año han nacido en el Zoológico Tamatán, 25 nuevos ejemplares de especies como la guacamaya verde, el bisonte americano, la hiena moteada, el borrego muflón, el gamo moteado, el venado axis y el venado cola blanca.

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco, señaló que el zoológico victorense es hogar de más de 500 ejemplares, y con estos nacimientos se fortalecen sus programas de conservación.

Agregó que los nacimientos en zoológicos, a través de programas de reproducción en cautiverio, son cruciales para la conservación de especies, incluyendo las amenazadas como es el caso de la guacamaya verde, considerada en la NOM-059- SEMARNAT-2010, como una especie en peligro de extinción.

El funcionario estatal refirió que cada nacimiento es un recordatorio de la importancia de preservar la vida, proteger la biodiversidad y celebrar la maravilla de la naturaleza.

"En la Comisión de Parques trabajamos por un mejor lugar a través de un fuerte impulso a la educación en pro de la biodiversidad, los valores y las buenas costumbres", expresó.

Además de diversos programas de conservación como el del jaguar, la guacamaya verde, la tortuga lora y la mariposa monarca, entre otros más, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

