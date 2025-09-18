Culiacán.- La secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Elizabet Castillo Cabrera, dijo que el pago de la nómina del personal activo y jubilados representa una erogación anual de 7 mil 714 millones de pesos, por lo que de su presupuesto solo le quedan 192 millones para pagar cuotas IMSS, al Fonacot e impuestos.

Señaló que el actual sistema de pensiones de jubilación dinamina significa un pago anualizado de dos mil 400 millones de pesos, lo cual se convierte en una presión financiera para la institución y que se ha vuelto insostenible, por lo que se va a presentar una propuesta de reingeniería financiera a la Secretaría de Educación Pública Federal.

Por su parte el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina, explicó que en el nuevo esquema que se presentará se contempla detener las contrataciones de personal, revisar la plantilla de trabajadores y fijar una retención adicional del 10 por ciento del salario de los funcionarios de alto nivel para el nuevo fideicomiso.

Comentó que, en el nuevo esquema, en el que también se contempla solicitar al gobierno federal un incremento del presupuesto irreductible del 16 por ciento, se incluye que los trabajadores que cuentan con el derecho de la ley del IMSS de 1973 que no estén jubilados se les aplicará a partir del próximo una retención del 5% en nominada y cada año se les elevara un 2%.

Hizo ver que a los trabajadores universitarios se les ubica en tres generaciones distintas, los que tienen derecho a la jubilación y pensión a la ley del IMSS de 1973; los que ingresaron a labor y cotizar después del año de 1997, y los que entraron a laborar a partir del día 1 de enero del 2016 a la fecha y estos últimos son los más desprotegidos en cuanto a su retiro.

Aclaró que los trabajadores dados de alta a partir del 2016, pero que cuentan con el derecho a la Ley del Seguro Social de 1997, a estos se les aplicará una retención del 5% de su salario, porcentaje que cada año aumentará en un 2% hasta llegar a un 15%, recursos destinados a la constitución de un fideicomiso de largo plazo que sirva para financiar sus jubilaciones.

