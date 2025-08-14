Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina dio a conocer a los directores que el gobierno federal no va a rescatar a ninguna institución educativa superior por lo que urge plantear reformas de fondo para no perder la jubilación dinámica.

Precisó que un estudio de la Secretaría de Educación Pública Federal demuestra que en el caso de la universidad de Sinaloa, la nomina que se tiene de jubilados ya casi alcanza a la nomina del personal activo, por lo que se dispone de cinco meses para hacer una propuesta para no perder esta prestación.

Ante los directores de las escuelas de bachillerato y profesional dijo que se entra en un nuevo ciclo escolar en el que se tiene que trabajar en varios frentes, en el sentido de impulsar una reforma integral que cubra todas las actividades de la institución, en lo académico y lo administrativo.

Citó que es necesario realizar una reforma laboral para poder garantizar que no se pierda la jubilación dinámica en la institución, tomando en cuenta que el gobierno federal no va a rescatar financieramente a ninguna universidad en el país.

Madueña Molina comentó que disponen hasta el mes de diciembre de este año para realizar los cambios y presentar la propuesta a la Secretaría de Educación Pública Federal, ya que esta de por medio el futuro de la institución educativa superior.

Subrayó que se tiene que empezar a trabajar en una reforma integral que impacte en todas las unidades académicas y organizacionales, a fin de atender a los 17 proyectos prioritarios de la presidenta de la República y los lineamientos de la SEP a fin de que los posgrados y licenciaturas sean flexibles.

