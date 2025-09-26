El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró la primera etapa de la Carretera Interserrana —que comprende el Puente San Roberto—, un proyecto para mejorar la conectividad en el sur del estado.

Con la apertura del Puente San Roberto, seespera que la circulación de carga entre el sur y el norte de Nuevo León se agilice, reduciendo tiempos y distancias para los habitantes de localidades como Galeana, Arramberri y Zaragoza.

"Ahora sí (...), la Interserrana es y va en serio", destacó García, y señaló que el nuevo tramo permitirá a los residentes ahorrar 121 kilómetros (hasta una hora y media de trayecto) hacia Monterrey.

Puente San Roberto.

La Interserrana también busca beneficios en el comercio y turismo regional, pues facilitaría la llegada a atractivos naturales como la Laguna de Labradores y las Cascadas de Zaragoza.

El puente, con una longitud de 853 metros, forma parte de un proyecto que, con una inversión de 450 millones de pesos, conectará de manera eficiente la Carretera Federal 57 con la 85, beneficiando al transporte de carga que se dirige a municipios del sur.

Se prevé continuar con 26 kilómetros más hasta llegar al puente Tokio, para mejorar la red vial que vincula la región con la frontera norte del país.

