Más Información

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

El Gobernador de Nuevo León, , inauguró la primera etapa de la —que comprende el Puente San Roberto—, un proyecto para mejorar la conectividad en el sur del estado.

Con la apertura del Puente San Roberto, seespera que la circulación de carga entre el sur y el norte de se agilice, reduciendo tiempos y distancias para los habitantes de localidades como Galeana, Arramberri y Zaragoza.

"Ahora sí (...), la Interserrana es y va en serio", destacó García, y señaló que el nuevo tramo permitirá a los residentes ahorrar 121 kilómetros (hasta una hora y media de trayecto) hacia Monterrey.

Lee también

Puente San Roberto. Foto: Especial
Puente San Roberto. Foto: Especial

La Interserrana también busca beneficios en el comercio y turismo regional, pues facilitaría la llegada a atractivos naturales como la Laguna de Labradores y las Cascadas de Zaragoza.

El puente, con una longitud de 853 metros, forma parte de un proyecto que, con una inversión de 450 millones de pesos, conectará de manera eficiente la Carretera Federal 57 con la 85, beneficiando al transporte de carga que se dirige a municipios del sur.

Se prevé continuar con 26 kilómetros más hasta llegar al puente Tokio, para mejorar la red vial que vincula la región con la norte del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses