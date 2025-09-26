Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Mérida, Yucatán.-Alrededor de las 14:00 horas ocurrió un apagón al parecer a nivel peninsular, afectando los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En el centro de Mérida comercios y predios particulares, así como los semáforos se apagaron provocando un caos vial.

Lee también: Ataque armado cerca de Ciudad Universitaria de Culiacán, Sinaloa, deja un hombre muerto y una menor de edad lesionada

Asimismo se presentaron fallas en los servicios bancarios, de telefonía celular y del internet.

Hasta el momento, la CFE no ha dado ninguna versión de la falla que cada vez resulta más frecuente en la región y que incluso ha provocado protestas de gente de colonias con cierre de calles y bloqueos.

Mara Lezama solicita informe a la CFE

La gobernadora de Quinta Roo, Mara Lezama, informó en su cuenta de "X" que ya se solicitó a la CFE, un informe oficial para poder brindar información más precisa, además añadió que todos los equipos de emergencia se encuentran operando.

Se registra una interrupción del suministro eléctrico ⚡️en amplias zonas de la península de Yucatán. Estamos solicitando un informe oficial a la @CFEmx para brindar información más precisa. Todos los equipos de emergencia se mantienen en operación. — Mara Lezama (@MaraLezama) September 26, 2025

CFE y CENACE trabajan para restablecer servicio

La CFE comunico a través de su cuenta de "X" que tras identificar una falla en el suministro eléctrico de la Península de Yucatán, ya trabaja en coordinación con CENACE para poder restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

CFE informa que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo… — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr