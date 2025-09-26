Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Más Información
Mérida, Yucatán.-Alrededor de las 14:00 horas ocurrió un apagón al parecer a nivel peninsular, afectando los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
En el centro de Mérida comercios y predios particulares, así como los semáforos se apagaron provocando un caos vial.
Asimismo se presentaron fallas en los servicios bancarios, de telefonía celular y del internet.
Hasta el momento, la CFE no ha dado ninguna versión de la falla que cada vez resulta más frecuente en la región y que incluso ha provocado protestas de gente de colonias con cierre de calles y bloqueos.
Mara Lezama solicita informe a la CFE
La gobernadora de Quinta Roo, Mara Lezama, informó en su cuenta de "X" que ya se solicitó a la CFE, un informe oficial para poder brindar información más precisa, además añadió que todos los equipos de emergencia se encuentran operando.
CFE y CENACE trabajan para restablecer servicio
La CFE comunico a través de su cuenta de "X" que tras identificar una falla en el suministro eléctrico de la Península de Yucatán, ya trabaja en coordinación con CENACE para poder restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
dmrr/cr