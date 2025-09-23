Mérida.- El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la instalación del Consejo Promotor de Inversiones y Fortalecimiento Empresarial de Yucatán, así como la presentación de la marca “Invest in Yucatán”, acciones que buscan fortalecer la atracción de capital, detonar proyectos estratégicos y generar empleos mejor remunerados para la entidad.

El nuevo órgano consultivo está conformado por destacados empresarios y autoridades, y tiene como objetivo consolidar a Yucatán como un polo de desarrollo económico competitivo a nivel nacional e internacional.

“El Consejo Promotor de Inversiones no debe ser un órgano decorativo, sino que tendrá un papel consultivo en los grandes proyectos industriales, en las decisiones sobre infraestructura y en la política del Renacimiento Maya”, afirmó Díaz Mena, al tiempo que reconoció que el objetivo central es garantizar la prosperidad compartida y elevar la calidad de vida de las y los yucatecos.

Yucatán lanza “Invest in Yucatán” y crea consejo para atraer inversiones estratégicas. Foto: Especial

El mandatario estatal destacó que este espacio de diálogo y coordinación refleja el compromiso de construir políticas públicas con legitimidad social, nacidas de la experiencia y de las necesidades reales de la comunidad.

Puntualizó que los retos económicos de Yucatán requieren respuestas firmes: en 2024 la entidad captó 147.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que la colocó en el lugar 26 a nivel nacional; su aportación al PIB del país fue de apenas 1.6%, ubicándose en la posición 22; y para julio de 2025 el salario promedio diario alcanzó los 525 pesos, situando a Yucatán en el lugar 24.

“Estos números no son solo estadísticas, sino un recordatorio de que tenemos un reto enorme: que la prosperidad llegue realmente a los hogares yucatecos. No podemos resignarnos a estar en los últimos lugares, por eso impulsamos esta estrategia que busca transformar la economía con infraestructura moderna, corredores industriales bien planeados y un ordenamiento territorial que dé certeza a las empresas”, expresó Díaz Mena.

En este marco, también se presentó de manera oficial la nueva marca de atracción de inversiones “Invest in Yucatán”, que será la carta de presentación del estado ante los inversionistas y con la que se busca destacar con una identidad clara y una marca que proyecte a la entidad en el escenario global.

El Gobernador señaló que, gracias al respaldo del Gobierno de México, Yucatán avanza en obras estratégicas como la modernización del Puerto de Progreso, el Tren Maya de carga, el acceso al gas natural y el fortalecimiento de la infraestructura energética, elementos que permitirán atraer inversiones de alto valor agregado y dar certidumbre a las empresas.

De igual manera, hizo un reconocimiento a la academia y a las universidades del estado por su papel fundamental en la formación del talento que demandan las industrias del futuro.

Uno de los ejemplos más destacados de colaboración entre dichos sectores –añadió– es la modernización del Puerto de Progreso, un proyecto que por muchos años fue visto como lejano y hoy es una realidad, construida en plena coordinación con la iniciativa privada y con el Gobierno de México.

De igual manera, Díaz Mena resaltó los avances del Tren Maya y sus terminales de carga, y agradeció al general Óscar Lozano Águila, director del Tren Maya, por su disposición y trabajo conjunto, lo cual –dijo– contribuye a impulsar el desarrollo turístico y el transporte de carga.

En su turno, Eugenio Govea Arcos, titular de los Comités Promotores de Inversiones de la Secretaría de Economía de México, resaltó que el empresariado yucateco cuenta con un buen Gobernador, como lo es Díaz Mena, que tiene la visión para hacer de Yucatán el mejor lugar para invertir en América Latina.

