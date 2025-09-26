Más Información

Culiacán, Sin a 26 de Sep.- Un hombre y una adolescente que viajaban en un vehículo Toyota Corolla, muy cerca de , en la parte oriente de la capital del estado, fueron , dejando al conductor muerto y a su acompañante herida.

Según el reporte, los hechos tuvieron lugar en la calle Guadalupe Rojo, casi esquina con Pedro Anaya, en la , cuando desde un vehículo en movimiento, les dispararon con armas automáticas, por lo que el conductor del Corolla perdió el control de la unidad y se impactó contra una vivienda.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados por las llamadas a las líneas de emergencia, al presentarse en el lugar, en compañía de policías estatales y elementos del ejército determinaron que el hombre había fallecido.

Sobre la joven, cuya identidad se mantuvo en reserva y de la que solo se conoce que tiene 16 años de edad, fue trasladada en una ambulancia a un hospital al presentar varias heridas de bala.

