Culiacán, Sin a 26 de Sep.- Un hombre y una adolescente que viajaban en un vehículo Toyota Corolla, muy cerca de Ciudad Universitaria, en la parte oriente de la capital del estado, fueron atacados a balazos, dejando al conductor muerto y a su acompañante herida.

Según el reporte, los hechos tuvieron lugar en la calle Guadalupe Rojo, casi esquina con Pedro Anaya, en la colonia Villa Universidad, cuando desde un vehículo en movimiento, les dispararon con armas automáticas, por lo que el conductor del Corolla perdió el control de la unidad y se impactó contra una vivienda.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados por las llamadas a las líneas de emergencia, al presentarse en el lugar, en compañía de policías estatales y elementos del ejército determinaron que el hombre había fallecido.

Sobre la joven, cuya identidad se mantuvo en reserva y de la que solo se conoce que tiene 16 años de edad, fue trasladada en una ambulancia a un hospital al presentar varias heridas de bala.

dmrr