Culiacán, Sin. a 26 de Sep./En diversas acciones realizadas en el medio rural y urbano en el estado, las fuerzas federales y estatales localizaron un campamento improvisado de grupos delictivos, armas de fuego y se localizaron catorce áreas de almacenamiento y tres laboratorios inactivos, donde se aseguró 9 mil 442 litros de sustancias químicas.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva en trabajos de reconocimiento por el poblado Las Trancas, en el municipio de Navolato, localizaron dos motocicletas abandonadas con reporte de robo, dos fusiles AK-47, doce cargadores, abastecidos con 360 cartuchos y dos chalecos con placas tácticas.

En un recorrido terrestre de supervisión por el poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota, el personal militar encontró un campamento improvisado, utilizado por elementos de los grupos delictivos, en donde se encontró cuatro cintas eslabonadas y trescientos veintiún cartuchos útiles.

Los elementos del Ejército en un recorrido terrestre, por el poblado de Caminaguato, aseguraron un arma corta, 17 cargadores, 662 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, diez placas balísticas y un casco balístico.

Durante diversos recorridos terrestres por varios poblados de los municipios de Culiacán, Cósala y Elota, los elementos militares, encontraron catorce áreas de almacenamiento de precursores químicos y tres laboratorios inactivos.

En estos municipios aseguraron tres mil litros de tolueno, mil 990 de acetona, mil 950 de ácido clorhídrico, 600 de alcohol bencílico, 495 de alcohol, 992 de precursores químicos desconocidos, cien litros de sulfuro 90, 20 litros de yodo, 20 de bencilo y 275 litros de ácido, entre otras sustancias químicas.

También, se encontró 80 kilos de sosa cautica, seis reactores, 115 bidones, 27 tambos, seis tinas, seis reactores, tres contenedores, diez galones, 21 ollas de peltre, un tinaco, un balde, cinco cubetas, cinco quemadores, cuatro mangueras, entre otros objetos.

