Culiacán, Sin. En la colonia Pedregal del Humaya, en fueron detenidas cuatro personas del sexo masculino, dos de ellos son menores de edad, los cuales portaban rifles automáticos y tres vehículos de lujo con reporte de robo, con dispositivos para lanzar púas de acero.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que elementos de la Policía Estatal Preventiva en recorridos de vigilancia detectaron que personas que circulaban en varios vehículos portaban armas de fuego.

Detenidos viajaban en autos de lujo

Al darles seguimiento, se logró detenerlos, los cuales viajaban en una camioneta BMW, un auto Suzuki y una camioneta Audi, los tres con reporte de robo y dotados de equipos para lanzar poncha llantas.

Los dos adultos y los dos menores de edad, portaban tres fusiles AK-47, con cargadores abastecidos y una pistola, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales para que definan su situación legal.

