Mérida, Yucatán.- Un al ser arrollado por el conductor de una camioneta de valores y seguridad privada, que no respetó la luz roja del semáforo en la Colonia México.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el conductor de una camioneta de seguridad privada de grupo “Rino” circulaba sobre Circuito Colonias.

Al llegar al cruce de la calle 12 de la citada colonia no respetó la , por lo que colisionó a un motociclista que salía de la esquina.

El motociclista quedó sobre el asfalto luego del choque (24/09/2025). Foto: Especial
El motociclista quedó sobre el asfalto luego del choque (24/09/2025). Foto: Especial

Por la colisión, el motociclista que se encuentra en calidad de desconocido, falleció de manera instantánea.

La zona fue asegurada para las diligencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Policía Estatal de Investigación PEI del Departamento de Homicidios y Lesiones de la SSP Yucatán.

aov/cr

