Mérida, Yucatán.- Un motociclista perdió la vida al ser arrollado por el conductor de una camioneta de valores y seguridad privada, que no respetó la luz roja del semáforo en la Colonia México.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el conductor de una camioneta de seguridad privada de grupo “Rino” circulaba sobre Circuito Colonias.

Al llegar al cruce de la calle 12 de la citada colonia no respetó la luz roja del semáforo, por lo que colisionó a un motociclista que salía de la esquina.

El motociclista quedó sobre el asfalto luego del choque (24/09/2025). Foto: Especial

Lee también Policías de Telchac Puerto, Yucatán, salvan a una perrita que fue envenenada

Por la colisión, el motociclista que se encuentra en calidad de desconocido, falleció de manera instantánea.

La zona fue asegurada para las diligencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Policía Estatal de Investigación PEI del Departamento de Homicidios y Lesiones de la SSP Yucatán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr