Más Información

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Telchac Puerto, Yucatán.- Este miércoles policías municipales rescataron a la perrita "Iris" del de que fue víctima.

Fue la Unidad 6914 al mando del Oficial de Policía José Miguel Poot Salazar, con distintivo Odín 16 y como acompañante el Oficial de Policía Alfonso Israel Cárdenas Herrera, quienes al estar realizando labores de Patrullaje Preventivo en este municipio sobre la calle 17 por 18 y 20, una persona del sexo femenino desesperadamente les hizo señas con la mano pidiendo ayuda, ya que su perrita de nombre Iris estaba tirada en el pavimento, frente a su domicilio, , vomitando y con espuma en el hocico con signos de envenenamiento.

Lee también

Se le dio aviso a sitio Motul y al C5i, y se apoyó a la solicitante, que estaba desesperada tratando de salvar a su mascota, motivo por el cuál se le dio un remedio casero con carbón y limón para contrarrestar los efectos del veneno.

Tras el remedio, el animal se reincorporó y fue entregada a su propietaria Manuela Chan.

La mujer dijo interpondría porque hay alguna persona en ese municipio que está buscando envenenar a perritos y gatos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses