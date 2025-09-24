Telchac Puerto, Yucatán.- Este miércoles policías municipales rescataron a la perrita "Iris" del envenenamiento de que fue víctima.

Fue la Unidad 6914 al mando del Oficial de Policía José Miguel Poot Salazar, con distintivo Odín 16 y como acompañante el Oficial de Policía Alfonso Israel Cárdenas Herrera, quienes al estar realizando labores de Patrullaje Preventivo en este municipio sobre la calle 17 por 18 y 20, una persona del sexo femenino desesperadamente les hizo señas con la mano pidiendo ayuda, ya que su perrita de nombre Iris estaba tirada en el pavimento, frente a su domicilio, convulsionando, vomitando y con espuma en el hocico con signos de envenenamiento.

Se le dio aviso a sitio Motul y al C5i, y se apoyó a la solicitante, que estaba desesperada tratando de salvar a su mascota, motivo por el cuál se le dio un remedio casero con carbón y limón para contrarrestar los efectos del veneno.

Tras el remedio, el animal se reincorporó y fue entregada a su propietaria Manuela Chan.

La mujer dijo interpondría denuncia porque hay alguna persona en ese municipio que está buscando envenenar a perritos y gatos.

